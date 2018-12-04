В малайзийском торговом центре произошел взрыв

Куала-Лумпур, , 15:07 — REGNUM В результате взрыва в одном из торговых центров малайзийского города Кучинг на западе острова Калимантан погибли трое и пострадали еще 26 человек. Об этом пишет 4 декабря The Straits Times.

Согласно сведениям городских экстренных служб, ЧП произошло днем 4 декабря (15:30 местного времени, 12:30 мск). По словам главы департамента пожарной охраны Хирудина Драхмана, трое человек в результате произошедшего погибли, четверо находятся в тяжелом состоянии, у остальных пострадавших — легкие травмы. На текущий час никаких официальных данных о причинах произошедшего не опубликовано.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня стало известно, что антитеррористические подразделения полиции Малайзии в пяти штатах страны задержали 15 человек, готовивших нападения в день всеобщих выборов на лиц, не исповедующих ислам.

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