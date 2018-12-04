Костромича, продававшего «фунфырики», могут посадить на два года

Кострома, , 15:05 — REGNUM Костромича могут посадить в тюрьму на 2 года за продажу спиртосодержащих лосьонов «для приема внутрь», сообщает ГТРК «Кострома». Полицейские изъяли на одной из оптовых баз торговца 51 тысячу пузырьков спиртосодержащих жидкостей.

По данным областного телевидения 33-летний костромич использовал базу по продаже бытовой химии в качестве прикрытия и организовал поставку лосьонов в сельские магазины региона. В результате экспертизы в составе жидкостей нашли сильнейший яд — метанол, ацетальдегид и изопропанол.

«Данная спиртосодержащая жидкость предназначена для дезинфекции, запрещено употреблять ее вовнутрь, но продавец продал ее именно в качестве пищевого продукта… В ее составе содержатся ядовитые вещества, которые представляют опасность для жизни и здоровья потребителей», — сообщил руководитель следственного отдела по Центральному району Костромы Сергей Сыромолотов.

В отношении продавца возбуждено уголовное дело.