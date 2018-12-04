На крупнейшем рынке столицы Киргизии произошел пожар. Четвертый раз за год

Бишкек, , 14:58 — REGNUM В ночь с 3 на 4 декабря случился пожар на Ошском рынке в столице Киргизии. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций.

Участие в тушении принимали шесть пожарных расчетов. Огонь удалось локализовать около 01:00 по местному времени, в 3:30 пожар был ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. В настоящее время специалисты пытаются установить причины возгорания.

ИА REGNUM напоминает, что по информации МЧС Киргизии в 2017 году на территории республики зафиксировано около 4 000 пожаров, а с начала 2018 года — около 3 000 пожаров.

Наиболее крупными из них стали три пожара, случившихся на Ошском рынке в Бишкеке, и еще один, произошедший в здании бывшего столичного мясокомбината.

Отметим, что по данным правоохранительных органов, причиной одного из пожаров на Ошском рынке стал умышленный поджог. Виновных в нем злоумышленников выявить и задержать не удалось.