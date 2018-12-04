Директор «Водоканала» Новороссийска попал под дело после вспышки дизентерии

Новороссийск, Краснодарский край, , 14:46 — REGNUM Директор МУП «Водоканал» Новороссийска Краснодарского края стал фигурантом уголовного дела, он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, сообщила 4 декабря пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, руководитель предприятия в октябре 2018 года допустил подачу в централизованную систему холодного водоснабжения абонентам станицы Раевской города Новороссийска питьевой воды, не соответствующей установленным требованиям. Некачественная вода попала, в том числе, в школы и детские сады. Как считают следователи, подозреваемый знал, что с учетом индивидуальных особенностей системы централизованного водопровода станицы Раевской доз хлора, которым обрабатывается вода, недостаточно для полного обеззараживания воды, но не прекратил водоснабжение.

Отметим, что в октябре в станице Раевской была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции — к медикам обратились почти 50 человек, в том числе дети. У 16 из них диагностировали дизентерию.