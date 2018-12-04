Вторник, 4 Декабря 2018 года
15:18:09 МСК

В Палермо арестован глава «Коза ностра»

Происшествия

Полиция Палермо провела спецоперацию по задержанию 46 мафиози

Палермо, Италия, 4 декабря 2018, 14:05 — REGNUM  Сотрудники правоохранительных органов провели в Палермо спецоперацию по задержанию 46 представителей мафии, в том числе Сеттимино Минео, которого предыдущий глава организации предположительно назначил своим «наследником», сообщает La Repubblica во вторник, 4 декабря.

Некоторое время «Коза ностра» оставалась без «официального» руководителя. Выборы нового «крестного отца», по данным Il Sole 24 Ore, состоялись в конце мая 2018 года. Минео занял место скончавшегося в 2017 году Тото Риины.

80-летний Минео — старейший из остающихся на свободе лидеров сицилийской мафии. Официально он владел ювелирным магазином в Палермо.

Всем арестованным будут предъявлены обвинения в причастности к деятельности преступной группировки, многим из них — в вымогательствах, незаконном владении оружием и других преступлениях.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить