В Палермо арестован глава «Коза ностра»

Палермо, Италия, , 14:05 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов провели в Палермо спецоперацию по задержанию 46 представителей мафии, в том числе Сеттимино Минео, которого предыдущий глава организации предположительно назначил своим «наследником», сообщает La Repubblica во вторник, 4 декабря.

Некоторое время «Коза ностра» оставалась без «официального» руководителя. Выборы нового «крестного отца», по данным Il Sole 24 Ore, состоялись в конце мая 2018 года. Минео занял место скончавшегося в 2017 году Тото Риины.

80-летний Минео — старейший из остающихся на свободе лидеров сицилийской мафии. Официально он владел ювелирным магазином в Палермо.

Всем арестованным будут предъявлены обвинения в причастности к деятельности преступной группировки, многим из них — в вымогательствах, незаконном владении оружием и других преступлениях.