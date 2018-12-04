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Танзанийский бизнесмен обвиняется в транспортировке героина

Происшествия

Адвокат заявил, что этот приговор не окончательный

Додома, 4 декабря 2018, 14:07 — REGNUM  Известному танзанийскому бизнесмену Харири Мохаммеду Харири 3 декабря в суде Кисуту был оглашён приговор по делу о перевозке героина. Адвокат заявил, что этот приговор не окончательный и запросил ещё одно слушание по делу.

Суд отложил вынесение окончательного приговора по делу до 12 декабря 2018 года, а осуждённый остался под стражей.

Харири был доставлен в суд в районе Кинондони Матиту, в Дар-эс-Саламе, по подозрению в транспортировке наркотиков 2 марта 2018 года.

В тот день Харири был задержан при попытке транспортировать 214.11 грамм героина, сообщает газета Mtanzania.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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