Танзанийский бизнесмен обвиняется в транспортировке героина

Додома, , 14:07 — REGNUM Известному танзанийскому бизнесмену Харири Мохаммеду Харири 3 декабря в суде Кисуту был оглашён приговор по делу о перевозке героина. Адвокат заявил, что этот приговор не окончательный и запросил ещё одно слушание по делу.

Суд отложил вынесение окончательного приговора по делу до 12 декабря 2018 года, а осуждённый остался под стражей.

Харири был доставлен в суд в районе Кинондони Матиту, в Дар-эс-Саламе, по подозрению в транспортировке наркотиков 2 марта 2018 года.

В тот день Харири был задержан при попытке транспортировать 214.11 грамм героина, сообщает газета Mtanzania.