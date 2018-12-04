Десять школьников стали жертвами аварии во Франции

Версаль, Франция, , 13:36 — REGNUM Во Франции автобус, который перевозил школьников, попал в серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошёл утром 4 декабря в департаменте Ивлин около коммуны Рамбуйе недалеко от Парижа.

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По информации местной жандармерии, пострадали 14 человек, в числе которых беременная женщина и десять несовершеннолетних. По данным газеты Le Parisien, в больницу с различными травмами были доставлены 12 пострадавших, в основном в возрасте 16−17 лет. Об их состоянии ничего не сообщается.

https://twitter.com/pompiers78/status/1069876685477171200

Уточняется, что автобус с 40 школьниками съехал с дороги и оказался в кювете. По предварительным данным, причиной аварии стало недомогание водителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в аварию во Франции попал автобус с болельщиками одной из регбийных команд. В пассажирском транспортном средстве находились более 30 человек, которые направлялись из города Бокер (департамент Гар). В результате погибли три человека, ещё 17 получили различные травмы.

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