Россельхознадзор предупредил о вспышке опасных болезней животных

Москва, , 13:27 — REGNUM В мире обострилась эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных. Об этом российских граждан предупреждает Россельхознадзор, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

По данным Всемирной организации охраны здоровья животных (МЭБ), в конце ноября 2018 года десять стран заявили о 71 очаге особо опасных болезней животных.

Так, очаги африканской чумы свиней зарегистрированы: в Бельгии (3), Китае (4), Латвии (5), Польше (33), Румынии (6) и на Украине (4). Новый очаг ящура (1) зарегистрирован в Колумбии.

В ЮАР, Китае и США отмечено по одному очагу птичьего гриппа. В Израиле (1) выявлен очаг чумы мелких жвачных. В Швейцарии (11) ветеринары выявили блютанг (катаральная лихорадка овец).

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Как сообщало ИА REGNUM, первый случай в 2018 году заражения домашних свиней в Китае был зафиксирован середине августа, с тех пор уже более десятка провинций зафиксировали целый ряд вспышек этого опасного вируса.

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