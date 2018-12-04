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В Армении начались поисковые работы после потери связи с военным самолетом

Происшествия

Связь со штурмовиком пропала 4 декабря в 10:20 утра по местном у времени (9:20 мск)

Ереван, 4 декабря 2018, 13:00 — REGNUM  В Армении начались поисково-спасательные работы после того, как была потеряна связь с военным самолетом Су-25 Вооруженных сил страны, заявили в Минобороны Армении.

Отмечается, что связь со штурмовиком пропала 4 декабря в 10:20 утра по местному времени (9:20 мск). Самолет выполнял учебный полет по плану боевой готовности и вылетел из аэропорта Гюмри в 10:06.

«Ведутся поисково-спасательные работы», — отметили в ведомстве.

В настоящее время все подробности произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Ереван ведёт переговоры с российской стороной о приобретении некоторого количества истребителей Су-30СМ.

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Авиапроисшествия
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