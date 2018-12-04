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На Ямале скончался мужчина, отведавший рыбу «с машины»

Происшествия

Организована доследственная проверка

Пурпе-1, Ямало-Ненецкий АО, 4 декабря 2018, 12:39 — REGNUM  На Ямале скончался мужчина, который отравился рыбой. Организована доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ЯНАО.

Напомним, 3 декабря 2018 года в городскую больницу Губкинского поступили шесть жителей посёлка Пурпе с подозрением на ботулизм. Все они из одной семьи. Купили рыбу «с машины» около торгового центра. Четверо из них оказались в тяжёлом состоянии в реанимации.

Анализы направлены в Тюмень для окончательного выяснения причин тяжёлого состояния пострадавших.

Читайте ранее в этом сюжете: Несколько жителей Ямала попали в реанимацию после «рыбного дня»

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Массовые пищевые отравления
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