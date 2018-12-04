Экс-директор планетария Новосибирска заявил, что отчитался за все деньги

Новосибирск, , 12:24 — REGNUM Экс-директор новосибирского планетария Сергей Масликов, которого обвиняют в получениивзяток за сдачу в аренду дорогостоящей аппаратуры, прокомментировалзавершение расследования дела в отношении него и передачу его на изучение в прокуратуру, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, ранее обвинение Масликову было переквалифицировано с превышения должностных полномочий на получение взятки.

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«Я наконец-то ознакомился с делом. Не нашёл ничего нового. Я отчитался за все полученные деньги ещё в январе, до того, как завели дело. Увы, это для моих преследователей было не интересно…», — написал Масликов на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/sergey.maslikov.1/posts/1888412011208390

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора планетария Сергея Масликова. Он обвиняется в получении взяток (ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Сергей Масликов летом 2015 года и осенью 2017 года за взятки сдавал в аренду дорогостоящую аппаратуру планетария. Уголовное дело насчитывает десять эпизодов на сумму 650 тысяч рублей. Защита Масликова настаивает, что его действия являются нарушением финансовой дисциплины, но не преступлением, потому как все средства от сдачи в аренду аппаратуры шли на нужды учреждения.

Следователи направили уголовное дело на изучение в прокуратуру. После утверждения обвинительного заключения дело поступит на рассмотрение суда.