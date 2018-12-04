Порошенко объяснил обморок омбудсмена непомерной нагрузкой

Киев, , 11:57 — REGNUM Выступление президента Украины Петра Порошенко, посвященное инциденту в Черном море, было прервано обмороком уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Омбудсмен лишилась чувств во время эфира на телеканале ICTV.

Порошенко произнес фразу «вы видели мгновенную реакцию всего мира», после чего заметил падение Денисовой. Он направился к женщине, которой помогали встать на ноги находящиеся рядом люди.

Произошедшее украинский лидер объяснил напряженной работой Денисовой, направленной на освобождение задержанных российскими властями украинских моряков. По его словам, омбудсмен работает по 20 часов в сутки, «мобилизуя» международную поддержку и свою российскую коллегу Татьяну Москалькову.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в российские территориальные воды, игнорируя предупреждения, вторглись украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Они были задержаны и отведены в Керчь, а их экипажи помещены под арест. Трое моряков получили ранения.

26 ноября Денисова сообщила, что все задержанные находятся в Керчи, жизнь раненых вне опасности.

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