Сотрудники ФСБ поймали фальшивого сослуживца в Крыму

Симферополь, , 11:56 — REGNUM Оперативники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали 21-летнего крымчанина, который занимался вымогательством, используя поддельные «корочки» и муляжи пистолетов. Об этом ИА REGNUM 4 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

«При личном досмотре обнаружено служебное удостоверение сотрудника ФСБ России на имя капитана Матвеева Павла Викторовича с признаками подделки, две заготовки бланка удостоверения сотрудника ФСБ России, а также муляжи пистолета ТТ и пистолета Макарова. Задержанный использовал их для противоправной деятельности на территории Крыма, в частности, представляясь кадровым сотрудником ФСБ, пытался присвоить собственность местной жительницы», — отметили в УФСБ.

Материалы оперативно-разыскной деятельности направлены в МВД по РК и Севастополю для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре на полуострове также был задержан лжеполковник ФСБ, который за деньги предлагал помощь в оформлении на военную службу по контракту на границе.

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