В Республике Алтай самовольно открыли опечатанный приставами ТЦ «Исток»

Горно-Алтайск, , 10:51 — REGNUM Горно-Алтайский торгово-офисный комплекс «Исток» (Республика Алтай), закрытый согласно предписаниям с 30 ноября 2018 года из-за выявленных нарушений требований пожарной безопасности, пришлось вновь закрывать. Факт незаконного срыва пломб в здании и возобновления работы торгового объекта по адресу ул. Ленина, 80 подтвердили судебные приставы, сообщается на официальном сайте ведомства.

Дело в том, что согласно решению суда, деятельность «Истока» приостановлена до полного устранения выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности. Но в ходе проверки целостности пломб выяснилось, что в помещениях идет торговля, в магазине находятся продавцы и покупатели. Собственник магазина игнорировал все предписания и самовольно открыл магазин, продолжив осуществлять торговую деятельность.

Поскольку безответственное отношение владельца ТРК «Исток» к нормам и правилам противопожарной безопасности может повлечь за собой причинение вреда здоровью и гибель людей, в отношении собственника магазина составлен протокол по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабные проверки торговых центров и других общественно значимых мест с массовым пребыванием людей начались после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. В марте 2018 года в результате пожара, начавшегося на третьем этаже торгового центра, погибли десятки человек, большинство из которых — дети, пришедшие посмотреть кино и мультфильмы в первый день весенних каникул.