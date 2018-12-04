Под Иваново автобус с пассажирами врезался в дерево: 16 пострадавших

Вичуга, Ивановская область, , 10:40 — REGNUM Автоавария с участием пассажирского автобуса произошла утром 4 декабря в городе Вичуга Ивановской области, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По данным полиции, в момент движения автобуса по маршруту водитель почувствовал себя плохо и потерял сознание. Автобус, оставшись без управления, выехал на встречную полосу движения, а затем врезался в ограждение и в дерево.

Как уточнили в пресс-службе УМВД по региону, на момент аварии в автобусе находились 20 пассажиров. Пострадали — 16 человек, в том числе четырехлетний ребенок. Самого водителя госпитализировали с места аварии, он скончался в больнице, однако пока не ясно, связана ли его смерть с полученными в аварии травмами.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнее время в Ивановской области произошел целый ряд крупных ДТП с участием пассажирского автотранспорта.

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