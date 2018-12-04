Один человек погиб и 15 пострадало в ДТП с автобусом в Ивановской области

Вычуга, Ивановская область, , 10:34 — REGNUM В городе Вычуга Ивановской области в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погиб водитель транспортного средства и пострадали 15 пассажиров, передает 4 декабря телеканал «РЕН-ТВ».

Сообщается, что пассажирский автобус «ПАЗ», в котором находились 17 человек, врезался в дерево. По сведениям местных СМИ, водителю транспортного средства внезапно стало плохо и он не справился с управлением.

Отмечается, что среди пострадавших — двое детей, они получили травмы. Трое пассажиров автобуса были направлены в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря стало известно, что на 43 км автодороги Тула-Новомосковск столкнулись два транспортных средства — автомобиль Renault Sandero и автобус «ПАЗ». В результате инцидента погибли три человека.

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