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Жителей Алтайского края предупредили о 30-градусных морозах

Происшествия

В регион пришла настоящая зима

Жителей Алтайского края предупредили о 30-градусных морозах
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мороз

Барнаул, 4 декабря 2018, 10:08 — REGNUM  В Алтайском крае передано предупреждение в связи с сильными морозами. По данным регионального ГУ МЧС, в ночные часы 5 декабря ожидается понижение температуры воздуха до минус 33˚С.

В восточных и предгорных районах будет ещё холоднее — до минус 39˚С. Днем температура воздуха по краю составит минус 18−23˚С. Но местами (в восточных районах) столбик термометра опустится до минус 24−29˚С.

Спасатели также напоминают о рисках, связанных с низкими температурами.

Между тем общеобразовательные учреждения края продолжат работу в штатном режиме.

«Родителям рекомендуют самим принимать решения отпускать ребёнка на занятия или нет», — сообщает ГТРК «Алтай» со ссылкой на начальника отдела общего образования регионального Минобра Ирину Дроздову.

По словам чиновницы, морозы — это не повод останавливать учебный процесс. На сайтах школ будут размещать задания для учеников, которые нужно выполнять дома.

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Морозы
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