За сутки ВСУ выпустили по ДНР почти 200 снарядов — СЦКК

Соледар, ДНР, , 10:09 — REGNUM За минувшие сутки вооружённые формирования Украины 17 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили 4 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В общей сложности ВСУ использовали 193 единицы боеприпасов.

На горловском направлении киевские силовики один раз применили зенитную установку.

На донецком направлении ВСУ использовали 82-мм миномёты, выпустили девять гранат из РПГ и СПГ, а также применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

На юге ДНР киевские силовики выпустили одиннадцать 82-мм мин, применили гранатомёты различных типов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны военных формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Озеряновка), Спартак, Донецк (Вольво-центр, поселок шахты Трудовская, Александровка), Ленинское, Саханка», — рассказали в СЦКК.

Напомним, за предыдущие сутки военные формирования Украины использовали 184 единицы боеприпасов.

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Напомним также, что мирный процесс в Донбассе регулируется Минскими соглашениями, подписанными 12 февраля 2015 года Украиной при участии России, Германии и Франции. За прошедшее время Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать полное нежелание следовать взятым на себя обязательствам по деэскалации конфликта.