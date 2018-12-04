В Москве неизвестный украл из автомобиля бутылку вина и конфеты

Москва, , 09:55 — REGNUM В Москве неизвестный злоумышленник похитил из автомобиля вещи, алкоголь и конфеты на сумму почти 70 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по столице.

По данным ведомства, 1 декабря в полицию поступило заявление от хозяйки автомобиля о том, что из транспортного средства похитили куртку, мобильный телефон, бутылку вина и коробку конфет. Сумма ущерба составила 69 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве двое вооруженных грабителей напали на мужчину в районе Волгоградского проспекта и забрали у него 40 млн рублей, которые находились в сумке. После нападения преступники скрылись с места происшествия. В столице объявлен план «Перехват» для поимки грабителей.

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