С начала года в Приангарье на пожарах погибли более 20 детей

Иркутск, , 09:45 — REGNUM В Иркутской области складывается неблагополучная обстановка с гибелью детей на пожарах. Согласно официальной информации регионального ГУ МЧС, с начала 2018 года на 15 пожарах погибли 24 ребенка, пятеро из них — на пожарах в Нижнеудинском районе. Ещё 35 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

Причинами возгораний с тяжелыми последствиями в 28% случаев является неосторожное обращение с огнем, в 22% — детская шалость, в 17% — неисправности электропроводки или электроприборов. С таким печальным показателем, как было заявлено в ходе совместного совещания сотрудников МЧС и детских омбудсменов, Иркутская область лидирует среди других регионов.

Тем не менее, по оценке заместителя главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктора Пашкова, в целом количество пожаров в регионе, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, снижается, но наблюдается рост гибели на них людей. По его признанию, поскольку основными причинами пожаров, которые приводят к гибели людей, являются нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и элетрообогревателей, во время рейдовых мероприятий инспекторами уделяется особое внимание состоянию печей, электропроводки и электрооборудования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года трагедия произошла в селе Худоеланское Нижнеудинского района области. В результате пожара возникшего в деревянном доме погибли трое маленьких детей.

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День защиты детей в Иркутске тоже был ознаменован трагическим событием. Двух погибших детей спасатели обнаружили в жилом доме на улице Дальневосточной, где произошёл сильный пожар.

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