Неизвестный взломал банкомат в Москве

Москва, , 09:32 — REGNUM В Москве из банкомата украли крупную сумму финансовых средств. Об этом сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

ЧП произошло в воскресенье, 2 декабря, на Химкинском бульваре.

«Неизвестный … проник в помещение организации, где неустановленным предметом взломал банковский терминал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что добычей злоумышленника, который скрылся с места преступления, стало более 1,2 млн рублей.

По данному факту было возбуждено дело. Ведется поиск преступника.

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