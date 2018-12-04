В Петербурге задержан водитель, в ДТП с которым погибла пассажирка такси

Санкт-Петербург, , 09:32 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан мужчина, столкнувшийся на своем автомобиле Toyota с автомобилем Hyundai одной из служб такси в ночь на 2 декабря в Приморском районе города. При аварии погибла пассажирка такси, а таксист был госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель Toyota скрылся с места ДТП.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность сбежавшего участника аварии и объявили его в розыск. В СМИ были разосланы фотографии разыскиваемого и данные о его личности.

«Третьего декабря 2018 года в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции 27-летний водитель «Тойоты» был задержан, — сообщили в пресс-службе петербургской полиции.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в отношении водителя, ставшего виновником смертельного ДТП, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемому будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение.