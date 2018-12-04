В Калуге на 33 года осудили банду иностранных наркоторговцев

Калуга, , 09:25 — REGNUM Калужским районным судом вынесен приговор в отношении граждан Таджикистана 30 и 31 года, а также 44-летней гражданки Украины, совершивших пять эпизодов покушений на незаконный сбыт наркотических средств. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина, судебным следствием установлено, что злоумышленники вступили в созданную и руководимую неустановленным лицом преступную группу в ноябре 2017 года.

Основным направлением деятельности группы стало совершение особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом героина. Участники расфасовывали и распространяли путем закладок наркотики в различных местах Калуги. Затем они сообщали сведения о местах закладок руководителю преступной группы для передачи этих мест потребителям. За осуществление каждой закладки наркотического средства участникам группы перечислялись денежные средства на банковскую карту одного из преступников.

Члены организованной группы в целях конспирации пользовались определенными приложениями на сотовых телефонах. При общении по мобильной связи они использовали национальные языки и кодированные обозначения.

Суд назначил соучастникам (гражданам Таджикистана) окончательное наказание в виде 12 и 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, гражданке Украины — в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего школьника из калужской Жиздры. 25 ноября 2018 года подозреваемый намеревался сбыть наркотическое средство посредством осуществления закладок на территории города Людинова. Молодой человек был задержан сотрудниками полиции, при нем находилось 22 пакета наркотика, которые были изъяты. Про осмотре мобильного телефона подростка обнаружены фотографии уже произведенных «закладок», которые он отправлял потенциальным покупателям. Судом по ходатайству следователя подозреваемому школьнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также в людиновском СИЗО Калужской области ожидает суда 17-летний житель города Кондрова, который обвиняется в совершении 27 эпизодов преступной деятельности, связанной с распространением наркотиков. Объявление о подработке курьером обвиняемый нашел в популярной группе в социальной сети.

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