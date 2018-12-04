Плесень помешала запуску корабля НАСА к МКС

Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, везущим груз на Международную космическую станцию (МКС), отложен на сутки из-за испорченных продуктов. Сообщение об этом опубликовано на сайте НАСА.

Запуск должен был состояться 4 декабря в 13:38 по времени Восточного побережья США (21:38 мск). Его отложили до 5 декабря, 21:16 мск.

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Отмечается, что на пищевых батончиках, предназначенных для опытов над грызунами, нашли плесень. Для замены продуктов потребуется дополнительный день.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в НАСА назвали сроки первых пилотируемых полетов к МКС на многоразовых кораблях SpaceX и Boieng. Так, первый старт намечен на январь 2019 года. Пока единственным средством доставки экипажа на МКС остаются российские корабли «Союз».

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