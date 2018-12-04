В Омске эвакуировали больницу скорой помощи

Омск, , 08:56 — REGNUM Задымление в медицинском учреждении Омска стало причиной эвакуации пациентов и персонала. Из здания БСМП-1 на Левом берегу спасатели вывели около 300 человек, сообщает 4 декабря пресс-центр управления МЧС России по Омской области.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 10:37 по местному времени (07:37 мск). На место отправили 45 пожарных и 11 единиц техники.

Сильное задымление наблюдалось на первом и втором этажах 11-этажной больницы, уточняют местные СМИ. По предварительной информации, загорелся мусоропровод.

Еще 300 человек покинули здание сами. О пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре омским пожарным пришлось в сложных условиях спасать жильцов пятиэтажного дома в Октябрьском округе. Тридцать человек вывели из здания, заполненного едким дымом.

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