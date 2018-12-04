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Экс-главу автоконцерна Nissan заподозрили в сокрытии доходов

Происшествия

19 ноября в Японии по подозрению в финансовых махинациях арестовали бывшего главу автоконцерна Nissan Карлоса Гона

Токио, 4 декабря 2018, 08:41 — REGNUM  Бывшего главу японского автоконцерна Nissan Карлоса Гона, который в настоящее время находится под арестом по подозрению в финансовых махинациях, могут обвинить также в сокрытии доходов. Об этом сообщает газета Sankei Shimbun.

По данным издания, обвинение бизнесмену могут предъявить сотрудники прокуратуры Токио.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в Японии по подозрению в финансовых махинациях арестовали бывшего главу автоконцерна Nissan Карлоса Гона. Предположительно, топ-менеджер расходовал средства компании не по назначению. В частности, приобрёл роскошные дома в Рио-де-Жанейро и Бейруте.

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