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В Архангельске ликвидирован пожар в частично расселенном доме

Происшествия

Возгорание возникло рано утром 4 декабря, на его тушение у пожарных ушло чуть более часа

Архангельск, 4 декабря 2018, 08:38 — REGNUM  Пожарные расчеты ликвидировали пожар в одном из жилых домов Архангельска. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров, отметили в ГУ МЧС Архангельской области.

В пресс-службе ведомства сообщили, что пожар возник рано утром 4 декабря, на его тушение у пожарных ушло чуть более часа. Отмечается, что в результате ЧП пострадали пятеро жителей частично расселенного деревянного здания. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно, что в деревне Бохоричи Почепского района Брянской области при пожаре в одном из частных жилых домов погибла 21-летняя местная жительница и ее двое малолетних детей.

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Пожары в жилых домах
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