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В Москве нашли убитой двадцатилетнюю девушку

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Москва, 4 декабря 2018, 08:37 — REGNUM  Молодая женщина обнаружена мертвой на востоке Москвы. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба столичного управления полиции.

Труп нашли в лесополосе на Ивантеевской улице. На теле — следы повреждений.

«Это тело девушки 1998 года рождения, не работавшей», — сказали в полиции ТАСС.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря на улице Борисовские пруды в Москве был найден мертвым 18-летний игрок молодёжного футбольного клуба «Локомотив» Алексей Ломакин. Об исчезновении юноши в полицию заявила его мать.

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