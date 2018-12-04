СМИ назвали возможную причину смерти командующего Пятым флотом ВМС США

Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Командующий Пятым флотом Военно-морских сил США вице-адмирал Скотт Стирни, тело которого нашли 1 декабря на территории Бахрейна, мог совершить самоубийство, передает 4 декабря CNN со ссылкой на источник в военных кругах.

Других подробностей источник телеканала не сообщил.

Напомним, тело Скотта Стирни было обнаружено 1 декабря в его резиденции в Бахрейне. К расследованию происшествия приступили Служба уголовных расследований ВМС и министерство внутренних дел королевства. Командование Пятым флотом принял его заместитель контр-адмирал Пол Шлис.

Отметим, что Бахрейн — основной пункт базирования Пятого флота ВМС США, зоной ответственности которого является западная часть Индийского океана и Персидский залив. Основной пункт базирования флота находится в столице страны Манаме, недалеко расположена и резиденция командующего флотом.

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