В Китае из-за неисправности экстренно сел пассажирский самолет

Пекин, , 08:11 — REGNUM В Китае из-за технической неисправности совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании China Eastern, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Отмечается, что инцидент произошел утром 4 декабря на самолете рейсом Циндао — Гуанчжоу. Во время полета на воздушном судне выпали кислородные маски, в то время как разгерметизации салона не было. В итоге лайнер благополучно сел в аэропорту Наньчана.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее самолет Boeing 737 авиакомпании Peruvian Airlines, следовавший рейсом Лима — Ла-Пас (Колумбия), экстренно сел в аэропорту боливийского Ла-Паса. На фотографиях, опубликованных боливийскими СМИ, видно отсутствие задних стоек шасси у авиалайнера.

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