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В Индии из-за коровы убит полицейский

Происшествия

Его забили камнями

Нью-Дели, 4 декабря 2018, 08:02 — REGNUM  На севере Индии в ходе акций протеста погибли двое человек, включая сотрудника правоохранительных органов, сообщает 4 декабря Al Jazeera.

Манифестации начались в среде сельских жителей, причиной недовольства стало убийство коровы. На улицы в нескольких деревнях вышли до 400 местных жителей.

По утверждению представителей правоохранительных органов сотрудник полиции был забит камнями, а местный житель погиб от огнестрельного ранения.

Напомним, в Индии корова считается священным животным, поэтому любое насилие над ней вызывает возмущение среди народа. Акции протеста возникли после того, как местные жители обнаружили туши нескольких животных.

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