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В Мексике убиты шестеро полицейских

Происшествия

Еще один страж порядка получил ранения

Гвадалахара, Мексика, 4 декабря 2018, 07:54 — REGNUM  Вооруженное нападение на полицейский патруль совершено в мексиканском штате Халиско. Шестеро сотрудников полиции погибли, сообщает Reuters.

Перестрелка произошла в муниципалитете Ла-Уэрта. Еще один полицейский получил ранения. Личности нападавших неизвестны, о потерях с их стороны не сообщается.

Местные власти отмечают, что в этом районе активен наркокартель CJNG — один из самых влиятельных в Мексике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице штата Халиско Гвадалахаре произошел взрыв возле здания американского консульства. Отмечалось, что неизвестный бросил, вероятно, осколочную гранату в сторону здания. Данных о пострадавших не было.

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