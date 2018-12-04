На Камчатке бедную пенсионерку чуть не выселили из общежития на улицу

Петропавловск-Камчатский, , 07:42 — REGNUM На Камчатке чиновники хотели выселить малоимущую пенсионерку из общежития на улицу. Предоставлять жильё женщине никто не собирался, а в очередь на получение жилья чиновники мэрии Петропавловска-Камчатского поставили её только после того, как горожанка обратилась в суд. Теперь её номер в очереди — 3 489. Суд удовлетворил требования чиновников. И пенсионерка уже оказалась бы на улице в мороз. Но вовремя вмешалась прокуратура. Комнату в общежитии для женщины и её 16-летнего сына удалось отстоять, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На Камчатке пожилая пара пыталась покончить с собой: «невозможно так жить»

Комната в общежитии площадью 19,5 кв. метра была предоставлена жительнице Петропавловска-Камчатского и её тогда ещё 3-летнему сыну в 2005 году. В 2006 году муниципальное «Жилремсервис» заключило с ней договор найма жилого помещения на время работы в УМП «Горизонт». В 2010 году женщину, которая работала уборщицей, уволили по сокращению. Однако из общежития не выгнали. До 2017 года женщина и её сын проживали на этой жилплощади.

А в 2017 году управление муниципального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловска приняло решение выселить женщину и её сына из служебного жилья.

При этом женщина неоднократно подавала в мэрию документальные прошения о предоставлении ей жилья, о признании её нуждающейся в жилье. Но чиновники по разным причинам документы не принимали и на учет женщину не ставили.

Когда женщина отказалась выселяться из общежития на улицу добровольно, чиновники мэрии пошли в суд. Женщина подала встречный иск, требуя оставить ей возможность жить в общежитии.

Но суд принял сторону чиновников: женщина и её сын были признаны утратившими право на жилое помещение и подлежащими выселению из него без предоставления другого жилья.

Встречный иск пенсионерки суд отклонил.

И женщина с сыном уже оказались бы на улице в мороз. Но вовремя вмешалась прокуратура.

Изучив судебное решение, сотрудники прокуратуры Петропавловска-Камчатского нашли его незаконным. В суд было направлено апелляционное постановление. И тут уже суд рассмотрел все доводы не безответных бедняков, а прокурора. Выяснилось, что женщина является пенсионеркой по старости. Она и её сын признаны малоимущими. Камчатский суд внезапно услышал, что и пенсионерка, и её сын никакого другого жилья не имеют, а на учет как нуждающихся чиновники мэрии Петропавловска поставили их буквально за неделю до начала судебного процесса с участием прокурора.

В первоначальном процессе суд не учел, что пенсионерка и её сын бедные и бездомные, а, следовательно, не могут быть выселены из муниципального общежития без предоставления другого жилья.

Апелляционная инстанция суда отменила первоначальное решение. И пенсионерка и её сын остались жить в общежитии.

Их номер в очереди на предоставление жилья — 3489.

Читайте также: Пожилого мужчину с обрезом задержали в здании правительства Камчатки

Как сообщало ИА REGNUM, некоторое время назад пожилая пара на Камчатке пыталась добровольно уйти из жизни. По одной из версий, старики не могли больше выносить тягот жизни, по другой, просто «устали жить». Позднее пожилой человек с обрезом охотничьего ружья пришел в здание правительства Камчатского края, достал обрез и, как сообщали позднее, пытался покончить с собой. Мужчину задержали. Одна из чиновниц, наблюдавшая за происходящим, предложила «усыпить пенсионера дротиком, как животное». Запись с её комментарием попала в сеть. Сообщалось о том, что чиновница уволена.