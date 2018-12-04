ЛНР: За сутки ВСУ семь раз открывали огонь

Луганск, , 07:27 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано семь случаев нарушения перемирия со стороны украинских военных формирований, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 4 декабря официальный сайт оборонного ведомства.

Боевики обстреляли позиции защитников ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Донецкий, Желобок, Калиново, Фрунзе и недалеко от памятника Князю Игорю.

По посёлку Фрунзе было выпущено 18 снарядов из 122-мм гаубицы, Желобок обстреляли из 120-мм и 82-мм миномётов, на позиции у Донецкого и Калиново прилетело по десять 82-мм мин. ВСУ также применили гранатомёты и стрелковое оружие.

В ходе обстрелов жертв и разрушений не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее зафиксированы три эпизода нарушения перемирия.

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Напомним, согласно Минским соглашениям, стороны обязаны отвести от линии соприкосновения системы залпового огня, а также артиллерию калибра более 100 мм, однако ВСУ регулярно применяют 120-мм миномёты и 122-мм гаубицы, игнорируя международные договорённости.