Украинский омбудсмен лишилась чувств во время речи Порошенко

Киев, , 07:17 — REGNUM Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова потеряла сознание, когда президент Украины Петр Порошенко выступал в эфире телеканала ICTV.

Инцидент произошел, когда в студии обсуждали происшествие в Керченском проливе. Порошенко отметил «мгновенную реакцию всего мира» на случившееся в Чёрном море, после чего увидел, что омбудсмену стало плохо.

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Украинский лидер направился к Денисовой. Женщину вывели из студии, позже ведущий рассказал, что ей оказали помощь.

Порошенко объяснил обморок Денисовой огромной нагрузкой. Она работает по 20 часов в сутки и несет этот «нелегкий крест», чтобы добиться возвращения на родину украинских моряков, заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу РФ в Черном море, после чего были задержаны российскими пограничниками. Экипаж кораблей находится под арестом.

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