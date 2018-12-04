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Отравление школьников в Туве: госпитализированы 11 человек

Происшествия

Проводится доследственная проверка

Кызыл, 4 декабря 2018, 06:24 — REGNUM  В Туве организована доследственная проверка по информации об отравлении учеников школы села Сукпак Кызылского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском следственном управлении СКР.

По данным ведомства, днём 3 декабря одна из родительниц угощала учеников шестого класса облепиховым соком, после этого дети почувствовали себя плохо. В инфекционную больницу госпитализировали 11 школьников. Им поставлен предварительный диагноз: отравление легкой степени тяжести.

На месте происшествия работали следователи и специалисты Роспотребнадзора. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подытожили в СКР.

Добавим, сообщения о массовых заболеваниях школьников периодически поступают из разных регионов России. Например, в конце ноября 2018 года вспышка кишечной инфекции была зарегистрирована в МБОУ «Центр образования №40» Тулы.

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27 ноября стало известно о том, что в Чувашии проводится доследственная проверка по факту сообщений об отравлении школьников в Чебоксарах и Чебоксарском районе.

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