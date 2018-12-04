В Свердловской области выросла заболеваемость ОРВИ

Екатеринбург, , 06:31 — REGNUM В Свердловской области с 26 ноября по 2 декабря 2018 года зарегистрировано 26,5 тыс. случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и это на 11% выше уровня предыдущей недели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

При этом уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемиологического порога на 10%. Также до сих пор в регионе не зарегистрированы заболевания гриппом.

Отметим, что по итогам прививочной кампании в Свердловской области охват населения по вакцинации составил 42% и это порядка 1755 тыс. прививок.

Как сообщало ИА REGNUM, со второй половины ноября в Екатеринбурге началась бесплатная вакцинация от гриппа в поликлиниках по месту жительства. Также в городе предприятия могут получить вакцину, чтобы привить своих сотрудников прямо на производстве.

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