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Водитель иномарки сбил в Северной Осетии полицейского

Происшествия

А затем скрылся с места происшествия

Владикавказ, 4 декабря 2018, 03:25 — REGNUM  Водитель автомобиля в Северной Осетии сбил сотрудника полиции на пешеходном переходе, а затем скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба МВД республики.

Сообщается, что в районе 18:00 по московскому времени неизвестный на автомобиле Toyota совершил наезд на полицейского, переходившего пешеходный переход в районе мемориала «Барбашово поле». После аварии водитель скрылся с места происшествия, пострадавший полицейский был госпитализирован. В республике введет план «Перехват».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в Чувашии водитель грузовика совершил наезд на инспектора ГИБДД. Инцидент произошел, когда старший лейтенант полиции проверял документы у водителя легкового автомобиля. Пострадавший был отправлен в больницу.

Читайте ранее в этом сюжете: Полицейского в Чувашии фура сбила при проверке документов

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Дорожно-транспортные происшествия
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