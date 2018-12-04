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На Сахалине частично закрыли движение автотранспорта

Происшествия

На закрытом участке задействованы четыре поста ГИБДД

Южно-Сахалинск, 4 декабря 2018, 03:00 — REGNUM  Участок автодороги Смирных — Стародубское в Сахалинской области закрыт из-за гололеда 4 декабря с 7:00 (время местное), сообщает Sakhalin.info.

Уточняется, что четыре поста ГИБДД задействованы на этом дорожном участке в целях обеспечения безопасности движения.

Напомним, согласно данным синоптиков, в Южно-Сахалинске 4 декабря температура воздуха +5,6 °C, пасмурная погода, атмосферное давление в пределах нормы, очень высокая влажность (93%), легкий ветер (2 м/с), дующий с юга, порывы 3 — 7 м/с. Ожидается дождь.

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