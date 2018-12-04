Грабители похитили 40 млн рублей у мужчины в Москве

Москва, , 03:03 — REGNUM Двое вооруженных грабителей напали на мужчину в районе Волгоградского проспекта столицы и забрали у него 40 млн рублей, которые находились в сумке, сообщает РЕН-ТВ.

Сообщается, что нападавшие на автомобиле Mercedes заблокировали автомобиль потерпевшего на дороге и сделали несколько выстрелов в стекла его автомобиля. После этого грабители украли из салона сумку, в которой находились 40 млн рублей.

После нападения преступники скрылись с места происшествия. В Москве объявлен план «Перехват» для поимки грабителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября неизвестные напали на гендиректора одной из коммерческих компаний в лесопарковой зоне на северо-западе Москвы. Сообщается, что четверо мужчин избили предпринимателя и похитили у него 2,5 млн рублей, $65 тыс. и 30 тыс. евро.

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