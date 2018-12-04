В Болгарии задержали вооруженного мужчину в приемной президента

София, , 02:17 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали в приемной президента Болгарии вооруженного мужчину, сообщает телеканал Nova TV.

Сообщается, что в приемную ворвался 71-летний мужчина с пистолетом и угрожал сотрудникам. Он был задержан полицейскими, при обыске у него были обнаружены еще два запасных магазина к пистолету. В настоящее время задержанного допрашивают правоохранители и выясняют мотивы его поступка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Болгарии была убита административный директор телекомпании TVN Виктория Маринова. Расследование находится на контроле у министра внутренних дел Болгарии Младена Маринова.

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