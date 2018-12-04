Более 20 человек пострадали в результате торнадо в штате Иллинойс

Вашингтон, , 00:56 — REGNUM В американском штате Иллинойс в результате торнадо пострадали не менее 20 человек, сообщает агентство Associated Press.

Как отмечает агентство, за прошедшие выходные в трех американских штатах — Иллинойс, Миссури и Оклахома — прошла серия торнадо, серьезно повредившая инфраструктуру и здания в отдельных районах штатов. В штате Миссури в результате стихийного бедствия погиб один человек.

Агентство сообщает, что в Иллинойсе в результате торнадо пострадал 21 человек. Большинство из них были отпущены домой после осмотра врача, лишь трое из пострадавших остались в больнице. Также сообщается о не менее 100 пострадавших домов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября на Кипре прошел мощный торнадо, высота вихря которого достигала 200 метров. В результате стихии пострадавших не было, однако торнадо нанес ущерб инфраструктуре острова. Глава МВД Кипра заявил, что восстановительные работы будут проведены в краткие сроки.

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