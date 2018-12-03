После срыва концерта IC3PEAK в Казани возбуждено уголовное дело

Казань, , 22:13 — REGNUM В Казани по факту срыва концерта IC3PEAK возбуждено уголовное дело. Концерт группы, намеченный на 23 ноября, был отменен из-за ложного сообщения о взрывном устройстве, заложенном в клубе.

Уголовное дело возбуждено 25 ноября по ч.2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), сообщает «Бизнес-online» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Татарии.

ИА REGNUM напоминает, ранее в официальной группе в одной из соцсетей исполнители сообщали, что все их выступления в России блокируются «правительством и полицией». Концерт в Казани отменился из-за сообщения о взрывном устройстве. Всех посетителей эвакуировали, а бомбу так и не нашли.

Позднее сложности возникли с проведением мероприятий в Перми и Новосибирске.

Исполнители сообщают, что все ближайшие концерты в рамках российского тура или отменяются, или «в опасности». «В каждом городе мы стараемся найти новые места, но это становится все более и более сложным», — отмечают участники группы.

Кроме того, группа информировала, что несовершеннолетних поклонников на концерт в Самаре будут пускать по паспортам «16+ или с сопровождающими». Билет для родителей, опекунов, близких родственников покупать не нужно. Также исполнители отметили, что «по заявлению местных властей, они не планируют препятствовать проведению концерта».

Проект IC3PEAK образовался в 2013 году. Исполнители относятся к жанру танцевальной электронной музыки. Группа успешно выступает в США, Германии, Франции, Швеции, Бразилии, Мексике и других странах. Первый русскоязычный альбом дуэт Насти Креслиной и Николая Костылева выпустил в ноябре 2017 года под названием «Сказка».