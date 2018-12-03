Схватившая школьницу за руку учительница в Татарии уволилась

Набережные Челны, Татария, , 21:48 — REGNUM Полиция в Набережных Челнах начала проверку после конфликта ученицы с преподавателем математики. Девочка с родителями после конфликта обратилась в травмпункт, где медработники засвидетельствовали ушиб мягких тканей плеча.

«В полицию поступило сообщение от медиков о поступлении в травмпункт школьницы с ушибом мягких тканей плеча. Со слов подростка, ее схватил учитель математики, проводится проверка», — сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В травмпункте подтвердили обращение школьницы с родителями и сказали, что после осмотра ребенка отправили домой.

В то же время в министерстве образования и науки Татарии ИА REGNUM сообщили, что 1 декабря на уроке математики учитель средней общеобразовательной школы № 22 вызвала к доске ученицу 7 класса. По словам педагога, при затруднении в решении задачи она взяла ее за предплечье и повела на другую сторону доски для показа формулы.

В этот же день после уроков девочка с матерью обратились в травмпункт, где и поставили диагноз «ушиб мягких тканей правого плеча».

«По данному инциденту в школе проведено служебное расследование, по результатам которого учителю вынесено дисциплинарное взыскание. В настоящее время учителем подано заявление об увольнении», — уточнили в министерстве.

После инцидента заместитель вице-премьера Татарии — министр образования и науки Рафис Бурганов вызвал для объяснения ситуации директора школы Набережных Челнов № 22 Николая Осипова, а также начальника управления образования и по делам молодежи Винера Харисова.

Министр поручил подготовить обсуждение вопросов «соблюдения норм педагогической этики с разбором каждого конкретного случая, произошедшего в учебных заведениях, на всеобщем республиканском родительском собрании, которое состоится в декабре 2018 года».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на прошлой неделе в Татарии разыгрался еще один «школьный скандал».

Администратору сообщества в одной из соцсетей поступила аудиозапись, которую якобы прислал ученик 9-го класса одной из школ Бугульмы. На ней слышно, как неизвестная женщина, предположительно, педагог этой же школы, кричит на ученика.

«Меня прям колотит… Если еще что-нибудь нарисуешь, я подключу кое-кого и они тебе морду намоют и калекой оставят!» — кричит неизвестная, называя подростка «скотиной» и «гаденышем».

Подросток рассказал, что на перемене написал на доске буквы ж и о, что и вызвало агрессию.

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил провести проверку по данному факту. Позднее министерство образования и науки Татарии прокомментировало конфликт ученика и учителя, аудиозапись которого попала в соцсети, фактически подтвердив, что событие действительно произошло в школе № 16 города Бугульмы и на записи педагог и ученик. Ведомство заявило, что «произошедший инцидент является грубым нарушением педагогической этики» и «приказом директора школы на педагога наложено дисциплинарное взыскание». Эту ситуацию также планируется рассмотреть на декабрьском родительском собрании.