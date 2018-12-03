Жители Чечни рассказали о взрыве — в МВД объяснили, что это было

Грозный, , 19:32 — REGNUM Жители Грозного сообщили о том, что около 18:00 они слышали мощный взрыв. Информация об этом быстро распространилась в чеченском сегменте соцсетей. Telegram-канал «ChechnyaNews» написал, что взрыв был слышен и в других населенных пунктах республики.

«Ударная волна была достаточно сильной. По видимости, взрыв был в воздухе. Что конкретно взорвалось, пока неизвестно», — говорится в сообщении.

Однако практически тут же информацию о взрыве опроверг заместитель министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинов. По его словам, на территории Чечни не происходило никаких чрезвычайных ситуаций. Звук взрыва, который слышали жители региона, был результатом преодоления сверхзвукового барьера самолетом.

«Около 18 часов по московскому времени с территории Моздока взлетел военный самолет, который совершал учебно-тренировочный полет. При преодолении сверхзвукового барьера был произведен характерный хлопок, который можно перепутать со взрывом», — цитирует Апти Алаудинова Телеграмм-канал ЧГТРК «Грозный».

В МЧС Чечни также прокомментировали ситуацию. Как сказано в сообщении на официальном сайте ведомства, в республике «чрезвычайных ситуаций, чрезвычайных происшествий и пожаров не зарегистрировано». Ведомство «просит не распространять недостоверную информацию и не доверять неофициальным источникам».