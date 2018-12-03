ЛНР: местные жители массово жалуются на мародерства ВСУ

Луганск, , 18:31 — REGNUM Жители Луганского, находящегося на временно оккупированной Украиной территории Луганской Народной Республики (ЛНР), массово жалуются на мародерство со стороны ВСУ, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, сообщает 3 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, в поселке городского типа Луганское мародерством занимаются военнослужащие 72-й бригады ВСУ. Они грабят не только дома, где нет жильцов, но и те помещения, где проживают пожилые люди. В результате в полицию подали уже 11 заявлений о мародерстве.

Напомним, дисциплина украинской армии оставляет желать лучшего: регулярные случаи дезертирства, самоубийства, небоевых ранений и потерь происходят из-за недисциплинированности солдат.