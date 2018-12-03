В Ивановской области сотрудники ФСБ закрыли подпольный оружейный цех

Иваново, , 17:52 — REGNUM Подпольный цех по производству оружия закрыт в Ивановской области, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Как сообщается, в подпольных мастерских несколько жителей Кинешмы занимались модернизацией гражданских образцов огнестрельного оружия в боевые аналоги, а также изготовлением боеприпасов, а затем сбывали их.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий правоохранители изъяли автомат, изготовленный самодельным способом из частей и деталей списанного автомата Калашникова ОС АК-103, более 20 охотничьих патронов калибра 7,62×39 мм, относящиеся к боеприпасам для охотничьего нарезного огнестрельного оружия. Кроме того, сообщили в пресс-службе, изъяты «предметы похожие на пистолет-пулемет «Узи», пистолет «ПМ», револьвер марки «Наган», основные части и комплектующие оружия, более 50 патронов различного калибра и 2,5 кг пороха».

Следственным подразделением ФСБ России в отношении виновных лиц возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») УК России, решается вопрос о дополнительной квалификации действий виновных лиц. Сейчас следователи устанавливают причастность подозреваемых по данному делу к совершению других преступлений.