Напавший на первоклассницу житель Чувашии задержан

Чебоксары, , 17:16 — REGNUM В чувашском Канаше задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления в отношении семилетней девочки. Преступление произошло недалеко от детского сада, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Под уголовное преследование попал 35-летний житель Канаша. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней»). ЧП произошло 30 ноября недалеко от детского сада на территории Восточного района в Канаше. Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы около 16:00 часов.

«По версии следствия, около 15:30 часов подозреваемый, находясь около детсада, схватил проходившую мимо ранее незнакомую семилетнюю девочку, отнес её к расположенным неподалеку металлическим гаражам, где совершил насильственные действия сексуального характера, после чего покинул место преступления», — сказал Олег Дмитриев.

В МВД по Чувашии ИА REGNUM сообщили, на первоклассницу было совершено нападение, когда она возвращалась из школы. С потерпевшей организованы психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты следы преступления, а также получены видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения. Злоумышленник заключен под стражу. Силовики отмечают, что житель Канаша признал свою вину. Ранее мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе генетическая, предварительные результаты которой подтвердили причастность подозреваемого к инкриминируемому деянию.

«В ходе следствия подозреваемый будет проверен на причастность к совершению иных эпизодов преступной деятельности, в том числе против половой неприкосновенности и половой свободы личности», — сказал Олег Дмитриев.