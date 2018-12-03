В Волгоградской области уволен директор школы, куда ученик принес топор

Волгоград, , 17:14 — REGNUM Директор школы в Волгоградской области уволен с должности по итогам проверки, которая прошла после того, как один из школьников пронес на урок топор и канистру бензина. По данным СМИ, в школе выявили недостатки в организации социально-психологической работы.

«Выявлены недостатки в организации социально-психологической работы в школе. Директор образовательного учреждения освобожден от занимаемой должности, меры дисциплинарного взыскания приняты в отношении учителя, на уроке которого произошел инцидент, и классного руководителя», — цитирует ТАСС ответ на официальный запрос.

По данным СМИ, в школе также была установлена тревожная кнопка и усилена охрана. Кроме того, в учебном заведении появится штатный психолог.

ИА REGNUM напоминает, что инцидент произошел в ноябре 2018 года. Тогда сообщалось, что 14-летний подросток принес в школу топор, ножи, яд и канистру бензина, надеясь с помощью этого набора напугать одноклассников в ответ на оскорбления. Оружие у парня отобрали учителя, однако молодой человек успел совершить попытку самоубийства. После этого он был госпитализирован. Сейчас подросток находится на реабилитации в Волгограде.

Читайте ранее в этом сюжете: «Вреда никому не хотел»: под Волгоградом у школьника отобрали оружие