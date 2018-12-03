В Москве найден мертвым футболист молодежного состава «Локомотива»

Москва, , 16:39 — REGNUM В Москве было найден труп футболиста молодежного состава футбольного клуба «Локомотив» Алексея Ломакина. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Ломакин, которому в сентябре исполнилось 18 лет, 2 ноября получил травму. около месяца он ходил в гипсе и на костылях, проходил реабилитацию.

30 ноября Ломакин пропал и его мать написала заявление в полицию о пропаже сына. Сперва удалось найти телефон Ломакина вместе с рюкзаком в такси. Выяснилось, что в машине он ехал вместе с другом, который затем рассказал, что они употребляли алкогольные напитки.

2 декабря тело Ломакина было найдено на улице Борисовские пруды.

В футбольном клубе «Локомотив» заявили, что шокированы произошедшим и выражают соболезнования родным и близким Ломакина.

Известно, что в академию московского «Локомотива» Ломакин пришел в 2007 году. Он провел три матча за молодежный состав «Локомотива» в молодежном первенстве России.